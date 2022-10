A estratégia de Joe Biden de continuar a apoiar a Ucrânia foi questionada pela ala mais esquerda do seu próprio partido. Numa carta aberta, 30 democratas pediram ao Presidente norte-americano para negociar com Vladimir Putin de modo a terminar o conflito, apelando-se mesmo a uma diminuição das sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra a Rússia. A missiva foi criticada quer pelos dirigentes ucranianos, quer pela própria Casa Branca e levou mesmo os 30 signatários a recuarem.

De acordo com a congressista Pramila Jayapal — que liderou a iniciativa —, a carta enviada à administração Biden já “tinha sido redigida há vários meses” e foi divulgada no Washington Post sem que os 30 signatários tivessem tido conhecimento. “Aceito a responsabilidade pelo que aconteceu”, afirmou em comunicado Pramila Jayapal, citada pela CNN Internacional.

A administração Biden ficou “furiosa” com a divulgação da carta, disse fonte da Casa Branca à CNN. Em causa, está o fim da aparente unanimidade do Partido Democrata no que concerne à resposta à guerra na Ucrânia. Além disso, a mesma fonte explica que isso pode prejudicar o partido nas próximas eleições intercalares marcadas para o próximo dia 8 de novembro.

Publicamente, John Kirby, o porta-voz do Pentágono, foi o único a pronunciar-se sobre a missiva. Apesar de “apreciar os sentimentos” dos 30 democratas, o responsável militar frisou que não há indicações de que Vladimir Putin queira negociar para terminar com a guerra. “Quando se ouve a sua retórica e se vê as atrocidades, os crimes de guerra e os ataques contra infraestruturas civis torna-se claro de que o senhor Putin não está disposto a negociar.”

Entre os 30 nomes, há já alguns democratas que admitiram estar arrependidos de terem assinado a missiva. Por exemplo, a congressista Sara Jacobs admitiu que “o timing em diplomacia é tudo”. “Assinei esta carta a 30 de junho, mas muito mudou desde aí. Eu não a assinaria hoje em dia”, justificou no Twitter, acrescentando que os Estados Unidos devem “continuar a apoiar a Ucrânia económica e militarmente”.

Timing in diplomacy is everything.

I signed this letter on June 30, but a lot has changed since then. I wouldn't sign it today.

We have to continue supporting Ukraine economically and militarily to give them the leverage they need to end this war. https://t.co/jEJlTK1hJI

— Congresswoman Sara Jacobs (@RepSaraJacobs) October 25, 2022