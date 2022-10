O diretor do Serviço de Urgência Básico (SUB) de Mogadouro, João Palas, disse esta quarta-feira que a paragem da ambulância SIV provoca “grandes constrangimentos” no atendimento dos doentes, que ficam privados de “um serviço médico diferenciado” neste território.

Esta situação da paragem da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) estacionada no Serviço de Urgência Permanente (SAP) do Centro de Saúde provoca grandes constrangimentos, porque que se trata de uma viatura diferenciada, sendo a única do seu género alocada ao nosso Serviço de Urgência Básico (SUB). Não estando ativa vai atrasar o atendimento dos doentes”, frisou o clínico.

De acordo com João Palas, a inoperância da SIV vai causar grandes transtornos no serviço pré-hospitalar ou no caso de algum transporte secundário para um dos hospitais da região.

“Quando há uma emergência, seja um acidente de viação ou outro tipo, bem como situações agudas de saúde, é sempre uma forma mais rápida de atendimento à população seja em domicílio ou na via pública, porque tem o atendimento de um enfermeiro que pode determinar o transporte do doente para a SUB de Mogadouro ou outros unidade mais diferenciada”, vincou.

A tripulação da ambulância SIV, neste caso a de Mogadouro, pode ainda determinar a intervenção de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) ou de helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), estacionada em Macedo de Cavaleiros.

A ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Mogadouro esteve inoperacional desde terça à noite até às 08h00 de quarta-feira por falta de técnicos, adiantou à Lusa fonte do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).

“Os técnicos de emergência pré-hospitalar deste meio já atingiram o limite do trabalho extraordinário e não conseguiram encontrar mais ninguém que estivesse disponível, daí esta falta de meios a sentir-se na SIV”, explicou esta madrugada o presidente do sindicato, Rui Lázaro.

A previsão é que a SIV de Mogadouro volte a estar encerrada também no sábado e domingo, pois a escala para estes dias “ainda não está preenchida até ao momento”.

A ambulância cobre os concelhos de Mogadouro, Miranda do Douro, Vimioso, Freixo de Espada à Cinta e Alfândega da Fé, todos na parte sul do distrito de Bragança.

A SIV de Mogadouro está em funcionamento desde 2012 e esta foi a primeira vez em 10 anos que foi encerrada, salientou o dirigente sindical.

“Com o encerramento destas ambulâncias a população fica entregue à sua sorte”, alertou o sindicalista, acrescentando que além de Mogadouro há “muitas vilas e cidades pequenas também na mesma situação”, em risco de encerramento das ambulâncias SIV.

O presidente do STEPH explicou que até ao momento as escalas têm sido colmatadas até ao limite do trabalho extraordinário e que há inclusive técnicos que já ultrapassaram esse limite e que se “arriscam a trabalhar e depois a não receber as horas efetivamente realizadas”.