Um navio naufragado no século XVII para proteger Estocolmo foi agora identificado como sendo o “irmão” de um famoso barco de guerra sueco, na ilha de Vaxholm. A descoberta dos destroços já tinha sido feita em dezembro do ano passado mas só neste domingo os arqueólogos marinhos anunciaram as origens da embarcação centenária.

Applet — ou Apple — afundado em 1659 para criar uma barreira subaquática junto à capital sueca para impedir a invasão de frotas inimigas é “irmão” do navio de guerra Vasa, conhecido como o “Titanic sueco”, concluíram os investigadores. O Vasa, que foi ao fundo assim que deixou o porto em 1628 tem um museu em nome próprio em Estocolmo onde está em exposição. Não é para menos: é considerado o navio naufragado em melhor estado de conservação.

O Applet, que esteve ao serviço durante três décadas depois de sair dos estaleiros, (ainda) não tem a fama do Vasa mas, segundo os investigadores, fez-lhes disparar “o batimento cardíaco” quando perceberam as semelhanças entre os dois navios. “Tanto a construção como as grandiosas dimensões pareciam muito familiares”, admite Jim Hansson, um dos arqueólogos do museu Vrak, responsável por estudar a origem do “tesouro” encontrado debaixo de água. Há muito que o seu paradeiro era desconhecido e procurado.

A SkyNews revela ainda que fonte do Vrak — museu dedicado a destroços de arqueologia marítima, situado em Estocolmo — confirmou a identidade do barco através da análise de madeiras conservadas do convés e confrontando arquivos com a data da construção e do naufrágio do Applet.

