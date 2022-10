A atriz Judi Dench, de 87 anos, revelou num programa da BBC que já não consegue ler ou escrever devido a problemas de visão, mas que nem por isso pensa deixar de atuar. “Não me quero reformar. Não estou a fazer muito agora porque não posso ver. A situação está má”, contou a atriz a Louis Theroux, citada pelo El País.

Foi no início de 2012 que a atriz revelou que sofria de uma doença visual degenerativa, que pode provocar cegueira total. Agora, 10 anos após o referido anúncio e apesar do estado avançado da doença, a estrela vencedora de um Óscar garante que quer continuar a sua carreira de atriz e ensinar a si própria uma nova maneira de aprender – através da memória fotográfica, por exemplo.

https://www.instagram.com/reel/Cja4ZbCob1Z/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

Num excerto do programa, que vai estrear na próxima semana, Dench explica como é a sua rotina com as limitações físicas que agora enfrenta e conta detalhes de um jantar recente na companhia do marido, David Mills:

Fui a um jantar há algumas semanas, um jantar bem grande. Estava tão escuro que eu disse ao meu marido David, que estava ao meu lado, ‘eu tenho algo no meu prato?’ Ele disse sim. Eu disse: ‘É preciso cortar?’ E ele disse, ‘Sim.’ E eu disse, ‘Podes cortar?’ Ele cortou e entregou-me o garfo, e foi assim que eu comi”, detalhou.

O documentarista comentou a entrevista e, igualmente citado pelo El País, explicou que aquilo que se percebe da atriz é a “relutância em aceitar o status como um tesouro amplamente reconhecido a nível nacional”.

Sempre que faz algo com uma certa profundidade, é meio que uma luta porque quer provar-se novamente a si mesma. Então, há um grau de insegurança sobre se é boa o suficiente, o que a torna tão extraordinária”, considerou Theroux, que irá entrevistar mais personalidades, como Rita Ora.

Quando revelou a doença, em 2021, a atriz disse que era a mesma que atingira a mãe – degeneração macular, relacionada com o envelhecimento. Há uma década, com 77 anos, fez tratamentos e esperou que as dificuldades visuais melhorassem para que continuasse a ler guiões e a reconhecer rostos.