Meghan Markel vai falar sobre o poder das mulheres num jantar de luxo, no próximo mês, em Indianopolis, nos Estados Unidos da América. A duquesa de Sussex, de 41 anos, é a protagonista do evento intitulado “O poder das mulheres: uma noite com a Meghan”, na qual será entrevistada por Sandy Sasso, a primeira mulher ordenada rabino pelo movimento Reconstructionist Judiasm, revela o Daily Mail.

Os bilhetes para o evento custam 5.000 dólares (4.988 euros) por mesa, sendo proibido tirar fotografias ou gravar. Não se sabe quanto Meghan terá recebido pela presença, mas analistas consideram possível que a ex-atriz receba até um milhão de libras por discurso (um milhão e cem mil euros, aproximadamente).

O evento é organizado pela Women’s Found of Central Indiana – uma organização sem fins lucrativos que ajuda mulheres que passam por dificuldades e, no site oficial, anuncia-se que a receita da venda de irá reverter para as vítimas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O evento surge numa altura em que Meghan Markle enfrenta reações negativas por ter dito que o reality show “Deal or No Deal” a objetificou. O Daily Mail descreve que a duquesa comentou com Paris Hilton, quando esta participou no podcast da duquesa, Archetypes, que quer que a filha, Lilibet, seja valorizada pela sua inteligência e não apenas pela beleza, fazendo referência à forma como foi tratada no programa televisivo.