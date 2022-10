Dois influencers neo-zelandeses estiveram quatro meses detidos no Irão e foram agora libertados. A informação foi confirmada esta terça-feira (já quarta-feira na hora local) pela primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, revela o The Guardian.

Christopher “Topher” Richwhite e Bridget Thackwray estavam a fazer uma viagem por vários países do mundo, intitulada Expedition Earth, e partilhavam nas redes sociais detalhes da viagem diariamente. No passado mês de junho, entraram no Irão, vindos da fronteira turca.

Os primeiros posts que partilharam revelaram que foram interrogados por agentes dos serviços de fronteira por terem entrado no país num carro ao abrigo de sanções contra os Estados Unidos, um Jeep Wrangler. “Estamos à espera da resposta deles, estou bastante nervoso”, confessou a certa altura num vídeo Richwhite. Pouco depois, fez outra publicação dizendo que lhes disseram estar tudo bem.

Apesar disso, nos dias seguintes, os neo-zelandeses deixaram de ter qualquer presença online, o que levantou preocupação entre a sua comunidade de fãs.

Agora, a primeira-ministra Jacinda Ardern confirmou que ambos estiveram detidos no Irão e que o governo neo-zelandês está a trabalhar há meses para os libertar, o que foi agora conseguido. “Estou muito satisfeita que eles estejam a salvo”, disse a primeira-ministra, confirmando que os dois já saíram do país.

Ardern garantiu ainda que as negociações não tiveram influência na postura pública do país face ao Irão. “Partilhámos as nossas críticas e, ao mesmo tempo, mantivemos o dever de tentar garantir que estes neo-zelandeses pudessem sair do Irão”, disse.