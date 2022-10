A publicação de um novo vídeo captado no passado sábado, instantes antes de o ex-Presidente Hu Jintao ter sido forçado a abandonar o Grande Salão do Povo, em Pequim, onde decorria o 20.º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês (PCC), veio reforçar os rumores sobre os motivos que levaram Xi Jinping a exigir a saída do seu antecessor.

Enquanto na China o nome de Hu Jintao, que foi Presidente entre 2003 e 2013, foi riscado de todas notícias sobre o congresso e passou a ser impossível de pesquisar em redes sociais como o Weibo, o Twitter chinês, no resto do mundo multiplicam-se as teorias sobre os motivos que poderão ter levado ao afastamento do ex-líder — e no cerne de quase todas elas está uma misteriosa pasta vermelha.

Pode ver-se no vídeo de 2 minutos e 56 segundos divulgado com um delay de dois dias pelo Channel News Asia (CNA), de Singapura: enquanto lhe diz qualquer coisa impossível de descortinar, Li Zhanshu, presidente do Comité Permanente do Congresso Nacional do Povo, retira das mãos de Hu Jintao uma folha A4, que devolve à pasta vermelha pousada na mesa, no lugar do ex-Presidente. Ato contínuo, Zhanshu afasta de Jintao a pasta, aparentemente igual à que todos os membros do congresso têm à frente, e mantém-na fora do alcance do antigo líder chinês, que ainda tenta puxá-la novamente para o seu lado, aparentemente para a poder ler, mas sem sucesso.

