O Observador recebeu esta quarta-feira o prémio do Observatório do Ciberjornalismo, na categoria reportagem multimédia, votação do júri, com a reportagem “Andriivka. Radiografia de uma aldeia sob ocupação russa durante 30 dias”. O anúncio foi feito no final do VII Congresso Internacional de Ciberjornalismo, que decorreu na Casa de Pernambuco, no Porto. A equipa responsável pelo trabalho incluiu os jornalistas Catarina Santos, Ana Moreira, João Porfírio, Carlos Diogo Santos e Miguel Feraso Cabral.

Este é o segundo prémio atribuído à reportagem multimédia “Andriivka. Radiografia de uma aldeia sob ocupação russa durante 30 dias” — no dia 11 de outubro, ganhou o prémio Gabo de 2022 na categoria de Imagem, o mais importante prémio de jornalismo ibero-americano.

Publicada a 15 de maio deste ano, a reportagem multimédia conta a história de uma pequena aldeia ucraniana, onde vivem apenas dois mil habitantes, que esteve ocupada por militares russos durante 30 dias. Aqui, são revelados relatos de mortes, violações, medo e tentativas de fuga.

Na mesma categoria de reportagem multimédia, o trabalho “Pegada Digital”, da Rádio Renascença, ganhou o prémio da votação do público.