O mês de outubro conta com um novo recorde do número de aposentações de docentes. De acordo com o Diário de Notícias, trata-se do segundo mês consecutivo em que a saída de professores para a reforma atinge um valor sem precedentes: em setembro 257 docentes saíram, até ao final de outubro serão 280. A média estava, nos meses anteriores, em 185.

Os números em causa foram revelados na lista mensal da Caixa Geral de Aposentações (CGA), mas podem ser superiores, tendo em conta que os dados dos aposentados pelo regime da Segurança Social não são públicos.

Este número torna-se preocupante na visão dos sindicatos já que, com o avançar do ano letivo, torna-se cada vez mais difícil encontrar professores que fiquem com os horários deixados livres por quem sai para a reforma.

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas (ANDAEP), esclareceu ao Diário de Notícias que “a grande maioria dos professores que se aposenta têm um horário letivo de 14 horas semanais, fruto das reduções legais pelo tempo de serviço prestado e idade do professor”, o que leva a salários baixos para quem substitui. Mais: um docente não se vai despedir de outros empregos para não ficar com um horário completo e que não possibilita subsídio de desemprego em caso de necessidade.

Para combater os problemas de falta de aulas, o coordenador nacional do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) explicou ao DN que há professores a fazer “horas extraordinárias para suprir necessidades nas escolas”. André Pestana alertou para a necessidade de tornar os “horários libertados mais atrativos” para que os docentes sejam atraídos pelo trabalho.

