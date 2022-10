Um homem de 70 anos morreu esta quarta-feira após ter caído no esporão da praia de Esmoriz, em Ovar, no distrito de Aveiro, enquanto praticava a atividade de pesca lúdica apeada, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN refere que o alerta para os Bombeiros de Esmoriz foi recebido cerca das 10h30, tendo sido mobilizados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro, assim como elementos dos Bombeiros de Esmoriz e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“À chegada ao local, constatou-se que a vítima, de nacionalidade portuguesa, tinha caído de um esporão da praia, com cerca de dois metros de altura, enquanto se encontrava a praticar a atividade de pesca apeada”, refere a mesma nota.

De acordo com a AMN, o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e o corpo foi posteriormente transportado pelos Bombeiros para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Vouga em Aveiro.

O Comando-local da Polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência.