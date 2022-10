Sindicatos dos enfermeiros e Governo retomam esta quarta-feira negociações sobre a valorização da carreira que foram interrompidas na sequência da demissão da anterior ministra da Saúde, Marta Temido, no final de agosto.

Estas reuniões, que chegaram a estar agendadas pelo Ministério para 2 de novembro, foram antecipadas para quarta-feira e são as primeiras com a equipa do ministro Manuel Pizarro para dar seguimento às negociações sobre a reposição dos pontos perdidos pelos enfermeiros aquando da transição para a nova carreira.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) recordou que, de acordo com o calendário previamente definido, as negociações deveriam ter terminado em setembro e exige que sejam agora concluídas “no mais curto espaço de tempo”, de modo que os compromissos assumidos se refletiam nos rendimentos desses profissionais de saúde ainda em 2022.

Já para o Sindicato dos Enfermeiros (SE), a reunião de quarta-feira deve servir para definir a conclusão do processo negocial iniciado em maio para que os impactos financeiros das medidas já acordadas com o Governo possam ter cabimento no Orçamento do Estado para o próximo ano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em 19 de outubro, o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) chegou mesmo a admitir avançar para a greve, devido ao impasse nas negociações, mas o agendamento da nova reunião nesse dia fez com que o sindicato decidisse não enviar o pré-aviso para publicação.

No final de setembro, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, pediu aos sindicatos “compreensão”, tendo em conta que na altura ainda estava a instalar a sua equipa, e assegurou que o Governo assumia todos os compromissos que tinham sido estabelecidos nas anteriores reuniões com os enfermeiros.