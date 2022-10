O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou esta quarta-feira que irá em breve à Turquia para abordar com o Presidente, Recep Tayyip Erdogan, a ratificação por Ancara das adesões da Suécia e da Finlândia.

A Finlândia e a Suécia estão em estreito contacto com a Turquia, e eu deslocar-me-ei a Ancara ou a Istambul para me reunir pessoalmente com o Presidente turco num futuro próximo”, declarou, sem especificar a data da viagem.

Dois dos 30 membros da NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental), a Turquia e a Hungria, ainda não ratificaram as adesões dos dois países nórdicos, obrigados a esperar na antecâmara da Aliança e a negociar com Ancara.

O Presidente turco aceitou receber o novo primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, mas advertiu de que o parlamento turco não ratificará a adesão dos dois Estados nórdicos enquanto os pedidos de extradição apresentados por Ancara não forem atendidos.

A Hungria do primeiro-ministro ultranacionalista Viktor Orbán também está a demorar a ratificar as adesões da Suécia e da Finlândia, mas o processo “está na agenda do parlamento húngaro”, precisou Jens Stoltenberg, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro romeno, Nicolae Ciuca.

“Não falei dessa questão [com a Hungria], mas estou pronto para me envolver”, precisou Ciuca.

“Estou confiante. Os aliados convidaram a Suécia e a Finlândia a aderirem à Aliança na cimeira de Madrid, e todos vão ratificar as adesões”, insistiu Jens Stoltenberg.