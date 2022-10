A redenção era obrigatória. Há uma semana, na Catalunha, o Benfica foi escandalosamente goleado pelo Barcelona na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, caindo por uns esclarecedores 9-0. Mais do que a derrota, mais do que a ideia inevitável de que ainda não é possível competir com equipas do calibre das catalães, ficou patente uma noção: toda a gente achava que o tempo das goleadas esmagadoras, até pela evolução do futebol feminino português, já tinha acabado.

Esta quinta-feira, na segunda partida na competição europeia, o Benfica recebia o Bayern Munique no Seixal e procurava precisamente recuperar essa sensação de que o futebol feminino português já não se verga perante a adversidade. As alemãs venceram o Rosengard há uma semana, sendo que pelo meio as encarnadas derrotaram o Vilaverdense para a Liga BPI no fim de semana, e o conjunto de Filipa Patão pretendia apagar o jogo de Barcelona e abrir um novo capítulo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.