Estará o Sol a sorrir para nós? É o que uma nova imagem divulgada esta quarta-feira pela NASA parece mostrar. “Digam cheese“, brincou a agência espacial norte-americana na legenda da fotografia que partilhou no Twitter.

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

O Observatório da Dinâmica Solar capturou um fenómeno que mostra forças do vento solar e do plasma que ‘conspiram’ para revelar o que aparenta ser uma cara — dois olhos escuros, um nariz redondo e um sorriso — na estrela central do sistema solar.

“Vistas na luz ultravioleta, estas manchas escuras no Sol são conhecidas como buracos coronais e são regiões onde o vento solar passa rápido para o espaço”, explicou a agência espacial norte-americana, numa publicação feita no Twitter.

De acordo com o jornal Telegraph, que cita a NASA, as áreas escuras, chamadas de buracos coronais, são “lugares onde pouca radiação é emitida“, mas são a “principal fonte de partículas de vento solar”.

No Twitter, como seria de esperar, as reações à imagem capturada esta quarta-feira não demoraram a aparecer. Há quem tenha identificado semelhanças com Stay Puft Marshmallow Man, personagem de “Ghosbusters”. Por outro lado, com a aproximação do Halloween, que se celebra a 31 de outubro, há quem transforme o Sol numa abóbora.

Is that the face of the Stay Puff marshmellow man from Ghostbusters? pic.twitter.com/NKpAqMrWDU

