A Unidade de Controlo Costeiro da GNR deteve esta quinta-feira de madrugada quatro homens e apreendeu mais de 90 fardos de haxixe durante uma operação de combate ao tráfico de droga no rio Guadiana, no Algarve, informou aquela força.

A operação decorreu pelas 04h50, na localidade de Cais das Laranjeiras, em Alcoutim, na sequência da partilha de informação entre as autoridades portuguesas e espanholas, após a embarcação de alta velocidade carregada com produto estupefaciente ter sido detetada a subir o rio Guadiana, especificou a GNR em comunicado.

A equipa marítima do Sub-Destacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António “procurou efetuar a abordagem à embarcação”, com 12 metros e três motores de alta potência, mas os tripulantes, com idades entre 20 e 32 anos, não obedeceram à ordem de paragem e tentaram fugir.

Na sequência dessa manobra, a lancha colidiu com a embarcação da GNR, o que provocou ferimentos nos quatro tripulantes, encontrando-se “um dos detidos em estado grave”, tendo sido transportado para o Hospital de Faro, indicou a GNR.

O processo vai ser comunicado ao Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António.

De acordo com a informação disponibilizada na página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram mobilizados para o local do acidente 18 elementos e sete viaturas.

A informação sobre a colisão entre as duas embarcações já tinha sido adiantada à Lusa ao início da manhã por fonte da Marinha.