O Ministério das Finanças garante não ter indicação de que tenha havido ou esteja a haver qualquer tipo de intrusão nos sistemas da Autoridade Tributária, para que os IBAN que são inscritos pelos contribuintes sejam alterados posteriormente segundo relatam algumas pessoas ao portal da queixa.

“Não temos indicação nesse sentido”, disse à Rádio Observador António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, garantindo que “acompanhamos diariamente os sistemas informáticos da AT e recorremos até às vezes a apoio de outras entidades ara verificação” dos sistemas. Por isso, reafirma, “até este momento não tenho indicação nesse sentido”. Mas garante que “estamos a avaliar todas as queixas com maior rigor para percebe por que motivo fazem essa queixa”, acrescentando que as explicações podem ser várias.

O secretário de Estado volta a explicar os procedimentos. As transferências dos apoios por parte da Autoridade Tributária são feitas para o IBAN que está no cadastro (verificar dados pessoais) do Fisco, mas apenas se o contribuinte que vai receber o apoio for o titular da conta. O IBAN que tem de estar disponível para transferência tem de ter a pessoa que recebe o apoio como titular da conta. Se o IBAN estiver associado a uma conta cujo titular é outra pessoa não vai acontecer a transferência. Por outro lado, também pode ter acontecido o contribuinte enganar-se a digitar o número do IBAN, composto por vários algarismos. “Pode ter um erro que não é voluntário”.

Conforme tem sido referido, o IBAN que consta do cadastro tem de ser do titular que recebe o apoio. Só no caso de não estar inscrito qualquer IBAN é que a AT recorre ao IBAN que está na declaração de IRS anual.

Mendonça Mendes admite, aliás, que esta situação tem levado a um atualização dos dados pessoais dos contribuintes no portal das finanças. Já houve 2,1 milhões de contribuintes a atualizar os dados.

As queixas que têm chegado ao Portal da Queixa, por exemplo, têm sido analisadas, garante Mendonça Mendes. A Autoridade Tributária “tem oportunidade de obter essas queixas e tratá-las de maneira correta”. De qualquer forma, os contribuintes podem apresentar as suas reclamações no Ebalcao.

Estarão feitas “mais 2,5 milhões” de transferências até final mês. Depois da primeira fase concluída, “iremos, na primeira quinzena de novembro, correr pela segunda vez o sistema para apanhar os IBAN que foram atualizados”.

Durante seis meses o Fisco vai tentar enviar as transferências. Depois, acrescenta o secretário de Estado, ao fim de seis meses “veremos o universo que fica de fora e como poderá ser colmatado” a não transferência. Mas a AT privilegia a transferência bancária. Mendonça Mendes explica que é uma questão de segurança. E as moradas físicas também podem não estar atualizadas.

O secretário de Estado acredita que o esforço de “comunicação está a ser feito”.