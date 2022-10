A ministra da Justiça disse esta quinta-feira que em breve será lançado o “Desafio da Justiça”, um concurso que convida start-ups, centros de pesquisa e universidades a responder aos desafios do setor da justiça com novos projetos.

Queremos envolver as partes interessadas em todas as etapas da inovação, desde o conceito ao produto final, para enfrentarmos juntos os diferentes desafios da Justiça: da transformação digital dos tribunais ao ciclo de vida do registo de cidadãos e empresas, da propriedade industrial à investigação criminal ou à gestão do sistema prisional”, disse Catarina Sarmento e Castro na IV edição da Conferência “Lisbon, Law and Tech 2022”.