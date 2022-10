“Como à maior parte das meninas afro-americanas, também a mim os relaxantes e alisadores químicos foram apresentados quando era muito nova. A sociedade decidiu que era norma ter um determinado aspeto, para ser possível sentir de uma determinada maneira. E eu sou a primeira de muitas vozes que se levantarão e farão frente a estas empresas: ‘Acabou.’.”

Foi desta forma que Jenny Mitchell, de 32 anos, explicou em conferência de imprensa o processo que interpôs no tribunal do Illinois, nos Estados Unidos da América, contra a gigante L’Oreal e outras três marcas de cosméticos, todas da chancela da Just For Me.

Habituada pelo menos desde a terceira classe, altura em que tinha apenas 8 anos, a usar produtos químicos para alisar o cabelo, contou, foi diagnosticada com um cancro no útero a 10 de agosto de 2018, aos 28. Pouco mais de um mês depois, teve de ser submetida a uma histerectomia total. “Nessa altura, aos 28 anos de idade, os meus sonhos de ser mãe desapareceram”, lamentou.

De acordo com a equipa legal que a representa, citada pela CNN, o processo que entretanto deu entrada na justiça americana alega que o cancro do útero que acometeu Jenny Mitchell “foi direta e proximamente causado pela sua exposição regular e prolongada a ftalatos e outras substâncias químicas desreguladoras do sistema endócrino encontradas nos produtos de cuidado capilar dos arguidos”.

Mitchell, que diz que usou produtos de alisamento das marcas entre 2000 e março de 2022, altura em que de alguma forma terá estabelecido uma correlação entre o hábito e a doença que desenvolveu, exige agora uma indemnização de 75 mil euros.

Nota a CNN, o processo deu entrada no tribunal do Illinois dias depois de um artigo publicado no Journal of the National Cancer Institute estimar que o risco de desenvolver cancro do útero aos 70 anos é de 4% para as mulheres que usaram regularmente produtos para alisar o cabelo — e de apenas 1,6% para as que não o fizeram nos 12 meses anteriores.

Diandra Debrosse Zimmermann, a advogada que representa Jenny Mitchell, revelou que tem em mãos outros dois casos idênticos, um no estado de Nova Iorque, outro na Califórnia. Ambos foram interpostos por pessoas que pretendem estabelecer em tribunal uma correlação entre a utilização que fizeram de produtos cosméticos e os diagnósticos de cancro que receberam. A L’Oreal é, duas vezes mais, uma das empresas visadas pelos processos.

Aos jornalistas presentes, Debrosse Zimmermann revelou que não duvida de que nos próximos tempos cada vez mais e mais mulheres se cheguem à frente para fazer o mesmo.