Enquanto diretora do Centro pelas Liberdades Civis, organização ucraniana que este ano venceu o Nobel da Paz, Oleksandra Matviichuk já ouviu todo o tipo de casos. Em 2014, ano em que a Rússia anexou a península da Crimeia, chegava o relato de uma mulher grávida que tinha sido severamente agredida durante o cativeiro russo. “Ela implorou que parassem porque estava à espera de um bebé. Mas disseram-lhe: ‘tens simpatias pró-ucranianas e por isso a tua criança não tem o direito de nascer’”. Desde esse ano, a organização já recolheu depoimentos sobre mais de 21.000 alegados crimes de guerra cometidos pelas forças russas.

A invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro, trouxe à porta da organização uma onda diária de novos casos: desde bombardeamentos intencionais a edifícios residenciais, hospitais e escolas, a relatos de raptos, tortura, violência sexual ou execuções extrajudiciais. No entanto, segundo Matviichuk, não há uma forma legal de o impedir. “Não tenho nenhum instrumento legal para parar as atrocidades russas. Nenhuma forma imediata de trazer os perpetradores ao tribunal”, admitiu em entrevista ao The Guardian.

Para Matviichuk, trata-se de um padrão comportamental que a Rússia tem seguido há várias décadas. “Este inferno que atravessamos é o resultado da impunidade total da Rússia, da qual usufruiu ao longo de décadas. Cometeram crimes horríveis na Chechénia, na Moldávia, na Geórgia, no Mali, na Líbia e Síria e nunca foram punidos por isso”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A diretora da organização lembra que, tendo em conta a situação atual, há o risco dos crimes de guerra não serem examinados e ficarem impunes. Considera que, mesmo com toda a atenção internacional que a Ucrânia está a receber, há uma “lacuna na responsabilização”, uma vez que o sistema nacional está sobrecarregado com uma quantidade elevada de crimes, pelo que é preciso “arranjar coragem” e estabelecer um tribunal internacional para “responsabilizar Putin, Lukashenko e outros criminosos”.

A [justiça] tem de ser independente do poder de Putin. Não podemos esperar.”

A organização de que Matviichuk é diretora ganhou o Nobel da Paz de 2022 juntamente com o ativista bielorrusso Ales Bialiatski e a Memorial, uma organização de direitos humanos russa.

As equipas do Centro pelas Liberdades Civis têm estado muito ativas e viajaram por cidades como Bucha, onde foram encontrados dezenas de civis mortos após a saída das forças russas. A organização recolheu uma grande quantidade de material e para Matviichuk, é “muito claro” que a Rússia usou crimes de guerra como um método de guerra, sujeitando a Ucrânia a um “experimento psicológico” através da “imensa dor da população civil”.