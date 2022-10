Em atualização

A Assembleia da República aprovou na tarde desta quinta-feira um voto de pesar pela morte de Adriano Moreira. A homenagem foi aprovada, mas com os votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. O deputado do PS, Rui Lages absteve-se. A filha de Adriano Moreira e deputada do PS, Isabel Moreira, assistiu à votação na primeira fila, com a restante família presente nas galerias do Parlamento.

No momento da votação, as bancadas do PSD e do Chega criticaram o sentido de voto do PCP e do Bloco de Esquerda.

Os bloquistas entregaram uma declaração de voto reconhecem a importância de Adriano Moreira na vida académica portuguesa, mas onde referem também que “foi um alto dirigente político da ditadura de Salazar” e que foi o “responsável pela decisão de reabertura do Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, ou a abertura do Campo de Concentração de São Nicolau, em Angola”.

O Bloco de Esquerda diz também que Adriano Moreira “teve um papel ativo na perseguição política de que foi alvo o Professor Vitorino Magalhães Godinho, o único professor catedrático demitido sob o Estado Novo”.

Por tudo isto, entende o Bloco de Esquerda que “ a Assembleia da República não pode homenagear esse percurso sem reconhecer também em Adriano Moreira o responsável que foi, num momento crítico da história colonial portuguesa, quando a ditadura se lançava numa guerra que haveria de durar treze anos, pelas opções do regime salazarista”, apesar de reconhecer o papel na vida democrática e académica.

Deputado do PS “não tem juízo pessoal” sobre Adriano Moreira, mas lembra memória dos presos políticos

O deputado do PS, Rui Lage, justificou a abstenção com a detenção do pai, que foi militar opositor ao regime de Salazar. Embora saliente que “o sofrimento individual da memória do meu pai não possa atribuir-se a qualquer decisão direta ou indireta do professor Adriano Moreira” não pode “deixar de evocar o sofrimento, ao longo de décadas, de milhares de outros presos políticos”.

Rui Lage diz ainda que a abstenção “não encerra nenhum juízo pessoalizado” a Adriano Moreira, mas sim a “incapacidade de distanciamento de um juízo geral sobre a dominação colonial”, manifestando ainda solidariedade com a colega de bancada, Isabel Moreira.