Se não tivesse havido pandemia e confinamento, talvez François Ozon nunca tivesse filmado “Peter von Kant”. Foi devido aos constrangimentos impostos pelo combate à Covid que o realizador francês decidiu concretizar a ideia de rodar uma versão livre, e no masculino, do filme de Rainer Werner Fassbinder “As Lágrimas Amargas de Petra von Kant” (1972). Ela tornou-se ideal para fazer em tais circunstâncias porque a história original é toda passada no mesmo espaço fechado, a casa/”atelier” da protagonista, uma tirânica e arrogante estilista de sucesso que tem uma relação com a sua submissa assistente e empregada, e a troca por uma deslumbrante jovem que quer ser modelo.

[Veja o “trailer” de “Peter von Kant”:]

Rodado em apenas 10 dias, “As Lágrimas Amargas de Petra von Kant” é um filme autobiográfico. Por interpostas personagens femininas, Fassbinder fala do caso que teve com o actor El Hedi ben Salem, protagonista de “O Medo Come a Alma”. Isto deu também a François Ozon motivo para avançar com esta adaptação em que a personagem principal, Peter von Kant, é, para todos os efeitos, Rainer Werner Fassbinder, interpretado por Denis Ménochet (quase um sósia do realizador alemão), e ambientada na casa do autor de “Lili Marleen”, onde ele tem também um pequeno estúdio de filmagem e montagem (recorde-se que em 2000 Ozon havia transformado em filme — e muito bem — uma peça incompleta de Fassbinder, “Gotas de Água Sobre Pedras Escaldantes”).

