O Presidente sul-africano considerou esta quinta-feira “infeliz” o aviso emitido na quarta-feira pela embaixada norte-americana sobre um possível ataque terrorista no fim de semana em Joanesburgo, e garantiu que as autoridades trabalham “24 horas por dia” para conter os riscos.

Cyril Ramaphosa, que falava em Pretória acompanhado pelo Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, em visita oficial à África do Sul, criticou a embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) por tornar público o aviso sem primeiro explicar os pormenores às autoridades sul-africanas.

Após a emissão do alerta, o contacto foi feito por iniciativa da África do Sul, segundo o chefe de Estado sul-africano, que considerou ser necessário compreender “precisamente” questões como a origem das informações que deram origem à mensagem da embaixada.

A embaixada norte-americana na África do Sul alertou esta quarta-feira para possíveis ataques num dos subúrbios mais ricos de Joanesburgo, no próximo fim de semana, embora não tenha determinado o método ou o alvo.

O Governo dos EUA recebeu informações de que os terroristas podem estar a planear realizar um ataque a grandes concentrações de pessoas num local não especificado na área de Sandton, no dia 29 de outubro 2022″, segundo o alerta emitido pela embaixada dos EUA.

A embaixada, que não forneceu mais pormenores, instou os seus trabalhadores a evitarem multidões nos próximos dias.

O líder sul-africano salientou que este tipo de aviso causa “muito pânico” entre a população, que deveria ser capaz de obter informações a partir do que o seu próprio Governo lhe diz.

Neste sentido, assinalou que as agências sul-africanas estão “muito atentas” a qualquer ameaça.

Joanesburgo não sofreu grandes ataques nas últimas décadas, embora o país esteja sob a ameaça do grupo terrorista Estado Islâmico, que alertou para possíveis ataques em retaliação ao envolvimento da África do Sul em operações anti-terrorismo no norte de Moçambique.

A embaixada de Portugal em Pretória apelou na quarta-feira à comunidade portuguesa na África do Sul que adote uma “postura prudente”, depois do aviso dos EUA.

Numa nota enviada na noite de quarta-feira à comunidade portuguesa na África do Sul, em língua inglesa, a representação diplomática portuguesa sublinhou que “declarações das autoridades sul-africanas indicam que tal possibilidade está a ser considerada com seriedade”.

“Não havendo mais pormenores, a embaixada de Portugal partilha desta forma esta informação e apela a todos os portugueses na África do Sul que prestem atenção à evolução da informação que pode ser partilhada por fontes credíveis e mantenham uma postura prudente, nomeadamente evitando aglomerações de pessoas e outras grandes reuniões públicas na área metropolitana de Sandton, em Joanesburgo, durante o fim de semana de 29 a 30 de outubro de 2022”, concluiu a nota das autoridades portuguesas na África do Sul, a que a Lusa teve acesso.

Estima-se em pelo menos 200.000 o número de cidadãos portugueses registados no consulado-geral de Joanesburgo, segundo dados oficiais.