O PS/Madeira acusou esta quinta-feira o Governo Regional e maioria PSD/CDS de “falhanço” na gestão do património ambiental, considerando que a política nesta área “está atrasada três décadas” em relação ao resto do país.

A Madeira tem de facto falhado no controlo das invasoras e na gestão florestal e a culpa também é desta maioria PSD/CDS, que valida, sem contestação, as políticas erradas deste Governo Regional”, afirmou a deputada socialista Sílvia Silva, no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal.

Segundo a parlamentar, o executivo madeirense (PSD/CDS) “não cumpriu o objetivo de promover o mosaico e a diversidade florestal”.

Numa intervenção no período de antes da ordem do dia, a deputada argumentou que “20 anos depois de eliminado o gado das serras da Madeira, o Governo Regional não cumpriu com a maior parte dos objetivos que constam do Plano Regional de Ordenamento Florestal”.

Entre outros aspetos, apontou, “não existe um povoamento florestal bem-sucedido, saído das reflorestações” e “passados 20 anos desde a retirada do gado não existe floresta de produção, nem qualquer tipo de atividade económica florestal relevante”.

Também mencionou que “não existe sequer um inventário florestal atualizado que permita confirmar ou discordar dos números que dão conta da regressão da cobertura arbórea da Madeira, incluindo a Floresta Laurissilva, que continua sem monitorização”.

Na opinião de Sílvia Silva, “decorridas duas décadas, deste a retirada do gado, o Governo Regional continua a investir milhões do erário público em reflorestações e em controlo de invasor, mas as serras da Madeira estão cobertas de mato e só a presença do meio aéreo de combate a incêndios tem adiado a ocorrência de tragédias maiores, que um dia serão impossíveis de travar, dado o estado do território”.

“Tínhamos tudo para sermos realmente os melhores. Temos recursos, temos pessoas capazes, temos dinheiro, temos conhecimento disponível, temos até governantes e dirigentes como nunca, falta-lhes apenas a humildade e a competência“, sublinhou.

A parlamentar anunciou que o partido (o maior da oposição na Assembleia da Madeira — ocupa 19 dos 47 lugares no hemiciclo) vai levar ao parlamento regional uma proposta legislativa visando a adaptação à região da Lei dos Baldios, permitindo o registo das pastagens de uso comunitário.