O Governo anunciou esta quinta-feira dois apoios no total de 20 milhões de euros para o setor da viticultura, para explorações agrícolas que alcançaram “novos direitos de plantação de vinha”, em 2022, e para jovens agricultores.

“Foi publicado esta quarta-feira, dia 26 de outubro, no PDR2020 [Programa de Desenvolvimento Rural 2020], o anúncio relativo ao apoio ao investimento em viticultura, nas explorações agrícolas que obtiveram, este ano, novos direitos de plantação de vinha”, adiantou o Ministério da Agricultura num comunicado enviado às redações. O apoio tem uma dotação de 12,5 milhões de euros.

Por sua vez, na próxima segunda-feira, de acordo com o gabinete de Maria do Céu Antunes, vão ser abertos “os anúncios para apoio a estes investimentos, dirigidos aos jovens agricultores detentores de novos direitos de plantação de vinha que se pretendem instalar pela primeira vez numa exploração agrícola, com uma dotação de 7,5 milhões de euros”.

O apoio de 20 milhões de euros “destina-se a reforçar a viabilidade e a competitividade das explorações agrícolas, promovendo a inovação, a formação, a capacitação organizacional e o redimensionamento das empresas”.

“Pretende ainda preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho. E apoiar a instalação de novas plantações de vinha, devidamente autorizadas”, acrescentado.