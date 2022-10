Uma nova sondagem divulgada esta quinta-feira, a três dias da segunda volta das eleições do Brasil, coloca Lula da Silva com 49% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, atual Presidente brasileiro, com 44%.

A sondagem feita pela Datafolha para a Globo e para o jornal Folha de São Paulo prevê que os votos brancos e nulos sejam 5% (mais um ponto percentual do que na semana passada) e coloca os indecisos com 2% (mais um ponto percentual do que na semana passada).

A sondagem anterior à revelada esta quinta-feira também colocava Lula da Silva com 49% das intenções de voto, porém Bolsonaro aparecia com 45% (número que desceu um ponto percentual esta semana).

Relativamente aos votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, Lula teria esta quinta-feira 53% e Bolsonaro 47%. Na semana passada, as sondagens previam 52% e 48%, respetivamente.

A Datafolha ouviu 4.580 pessoas em 252 municípios entre terça-feira e quinta-feira. A sondagem tem uma margem de erro de dois pontos percentuais.