Ao longo dos últimos anos José Sousa Cintra tem lutado na justiça para evitar pagar ao empresário brasileiro Walter Faria, o 17º. homem mais rico do país, a quem se comprometeu em 2007 a vender, por 160 milhões de dólares, duas fábricas de cerveja que detinha naquele país, a indemnização acordada em caso de não concretização do negócio.

Depois de, em 2020, o Supremo Tribunal de Justiça o ter condenado a pagar, o empresário português, presidente do Sporting entre 1985 e 1995, recorreu para o Tribunal Constitucional que à terceira decisão, proferida em meados deste mês, determinou que o português vai ter mesmo de pagar os cerca de 70 milhões de euros exigidos pelo brasileiro, que em 2019, no âmbito da Operação Lava-Jato, chegou a estar preso preventivamente durante 4 meses, acusado de lavar dinheiro para a construtora Odebrecht.

Ao argumento apresentado por Sousa Cintra, que tem dito sempre que, caso seja obrigado a pagar, ficará “na ruína”, a justiça portuguesa respondeu assim: “A eventual ruína do devedor não é causa juridicamente justificativa para que este seja eximido da sua obrigação perante o credor”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A mais recente decisão do Tribunal Constitucional foi noticiada esta quinta-feira pelo Público, que explica ainda que, por muito que transite em julgado, Sousa Cintra poderá sempre recusar-se a pagar voluntariamente, pelo que, para receber a soma que reclama, Walter Faria poderá ter de dar início a uma ação executiva na justiça portuguesa. Contactado pelo jornal, o advogado do empresário português explicou que tem instruções para “prosseguir esta luta por todos os meios legais possíveis”.

Em causa está o acordo que Sousa Cintra fez há já 15 anos para vender a Walter Faria, proprietário do grupo Petrópolis, duas fábricas de cerveja. Nesse mesmo ano, alegando que o brasileiro tinha apresentado garantias que o seu banco não aceitava, o português desistiu do negócio e vendeu, por 112 milhões de euros, as referidas fábricas à AmBev – Companhia de Bebidas das Américas.

Problema: o contrato firmado com Walter Faria previa multas pesadas para quem deixasse cair o negócio. “Caso qualquer uma das partes deixe de cumprir a sua obrigação de consumar a aquisição, salvo as exceções, tal parte infratora se obriga desde já a indemnizar imediatamente a outra parte (inocente) no valor equivalente a 25 milhões de dólares”, cita o Público, explicando ainda que o acordo pressupunha ainda o pagamento mensal de juros de mora de 1% até à liquidação da indemnização.

Neste momento, com a passagem do tempo e a valorização do dólar face ao euro, o empresário português estará a dever cerca de 70 milhões de euros a Walter Faria, contabiliza o jornal — sendo que 45 desses milhões são relativos a juros. Em 2012, no âmbito deste mesmo processo, Sousa Cintra já teve vários dos seus bens arrestados, nomeadamente o recheio de uma moradia de que é proprietário no Restelo, em Lisboa. Há 10 anos, ao contrário de agora, o empresário português não se negou a prestar comentários sobre o caso e mostrou-se otimista quanto ao desfecho: “Esse é um processo do Brasil e que os meus advogados, lá e cá, me dizem que é para ganhar, que eu posso estar descansado a esse respeito. Portanto, não estou nada preocupado”.