Com o aproximar do dia em que se celebra a libertação do território ucraniano dos nazis, o Presidente Volodymyr Zelensky traçou uma comparação entre o atual conflito na Ucrânia e a Segunda Guerra Mundial. “O mal, que parecia ter sido finalmente derrotado e queimado em 1945, renasceu das cinzas 80 anos depois”, afirmou.

No habitual discurso, o líder ucraniano disse que este cenário se tornou possível de forma rápida, mas impercetível, num momento em que o mundo não estava atento. “Alguns estão sonolentos, outros a dormir. Alguns não estão a prestar atenção, outros não querem saber. E no geral, todos estão em silêncio e pensam o mesmo: não serei afetado. A guerra é algo distante”.

Comparando as duas épocas, Zelensky afirma que, apesar de surgir com uma nova forma, o nazismo surge com o mesmo objetivo. “Mais tarde ou mais cedo, as memorias de uma guerra terrível transformam-se numa realidade terrível. O vizinho torna-se o agressor. O agressor torna-se um terrorista. E o nazismo torna-se um exemplo a seguir. Pode surgir com um novo disfarce, novos slogans, mas com o mesmo objetivo. Infelizmente, não é dos livros que sabemos isto”. Segundo Zelensky, o “mal” entrou na casa dos ucranianos há oito anos e oito meses atrás, ano em que a Rússia anexou a península da Crimeia.

Hoje, preservar a memória da vitória dos nossos antecessores significa proteger as suas conquistas. Lembramos a expulsão dos nazis, aproximando-nos da expulsão dos Rashists [ndr: termo usado pelos ucranianos para definir militares russos ou apoiantes da invasão].”

No dia 28 de outubro, na Ucrânia recorda-se a saída das tropas nazis e para o líder ucraniano este ano a data tem um significado diferente. Celebrando-se “não segurando flores, mas armas”, torna-se um “símbolo”. “O resultado da nossa luta torna-se definitivamente a libertação da nossa Ucrânia. O território capturado tronar-se livre. Este sempre foi o caso no passado e será certamente o caso no futuro”, garantiu.