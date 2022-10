O ministro da Saúde disse esta quinta-feira esperar não ter sido mal interpretado quanto aos efeitos da greve dos farmacêuticos nos tratamentos oncológicos e manifestou satisfação por não terem sido suspensos tratamentos na maioria das instituições.

“Fico muito satisfeito porque na maioria das instituições foi possível fazer esta combinação e confio muito que onde isso não aconteceu vão ser tomadas medidas para que isso seja corrigido”, afirmou Manuel Pizarro à margem da conferência anual da Plataforma Saúde em Diálogo, que está a decorrer em Lisboa.

Estas declarações surgem depois de o ministro ter acusado na quarta-feira os farmacêuticos de, com a greve, terem provocado a suspensão de tratamentos oncológicos, uma acusação rejeitada pelo sindicato que convocou a paralisação e pela Ordem dos Farmacêuticos.

Questionado esta quinta-feira pelos jornalistas sobre como explicava que tendo havido greve em todo o país, apenas em Lisboa foi suspenso o início de alguns tratamentos, o governante respondeu: “Eu fico muito contente quando é possível conjugar duas coisas que eu reconheço que no setor da saúde é difícil de conjugar”.

É difícil conjugar o evidente direito dos profissionais a lutarem por aquilo que entendem ser as suas condições laborais – esse é um direito que todos têm – (…) com a obrigação ética de, com isso, não comprometer o tratamento, sobretudo quando estamos a falar de doenças graves e até assustadoras para as pessoas, como são as doenças oncológicas”, argumentou Manuel Pizarro.