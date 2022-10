Esta história começa no vagão de um comboio em viagem pela Europa, num passado já longínquo. Como uma memória que permanece estática no silêncio, assiste-se a um passar de imagens que desvendam vidas toldadas pela mudança, pela guerra, mas também pela busca incessante de novos lugares. Um homem de cabelos longos e grisalhos sentado numa cadeira de rodas, num quarto escuro, vê a luz do dia subitamente alterada por uma entrada brusca. A ação passa-se num lar de idosos. No seu quarto-prisão, de onde raramente sai por ser considerado perigoso pela instituição onde reside, entra um jovem de 16 anos, condenado pelo tribunal a cumprir serviço comunitário. Até ao final da tarefa, que dura uma semana, Jójó tem de pintar o quarto e incomodar o menos possível o seu hóspede, que se mantém inerte.

É este o início da jornada de “O Coração de um Pugilista”, que estreia este sábado, dia 29 de outubro, no Teatro Aberto, em Lisboa, e que terá uma antestreia esta sexta-feira. Com encenação de João Lourenço e dramaturgia de Vera San Payo de Lemos, a peça inspira-se num texto do autor alemão Lutz Hübner, que vai estar em Lisboa a assistir a uma das récitas, e cuja ação original se passa nos anos 1970. De carácter intemporal, encarada sobretudo como uma criação direcionada para um público jovem, tem sido recriada ao longo dos anos, com enfoque nas temáticas que se mantêm plenamente atuais. A violência, o confronto entre gerações e modos de estar na vida, bem como a reclusão e a marginalização face à sociedade são premissas que, afinal de contas, continuam a estar no centro de um debate contemporâneo sobre a vivência comum e partilhada.

De regresso à sua narrativa: é nas primeiras pinceladas na parede do quarto que o jovem, interpretado por Gonçalo Almeida, começa por intimar o velho, de seu nome Leo, interpretado por Miguel Guilherme. Violento e com postura provocadora, Jójó procura despertar no velho uma atitude face à escalada de tensão, que lhe é devolvida apenas na forma de silêncio. Na falta de empatia ou apenas de reação, discute sobre o que o leva a estar ali a cumprir aquele serviço – depois de um suposto roubo de mota e confronto com a polícia –, tendo assumido a culpa por outro amigo mais velho que, decerto, iria cumprir pena na cadeia. Como se de um primeiro round de combate se tratasse, os primeiros momentos da peça são suportados por pulsões ora de vida, ora de morte – recorrendo à dialética freudiana de eros e thanatos – naquilo que se podia compreender dada uma completa falta de ligação entre as dois personagens, aparentemente pertencentes a mundos distintos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: