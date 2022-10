O apresentador de televisão e comediante Trevor Noah afirmou, no seu programa “The Daily Show”, que existiram pessoas a dizer que “os indianos vão dominar a Grã-Bretanha” em resposta à ascensão de Rishi Sunak ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.

Rishi Sunak é o primeiro chefe de governo britânico de origem indiana e hindu. Num vídeo de três minutos, Trevor Noah analisa a reação da população contra o novo primeiro-ministro do Reino Unido caracterizando-a como “uma das coisas mais reveladoras sobre a forma como as pessoas veem o papel que elas ou o seu povo desempenharam na história“.

“E o que eu quero dizer com isto é que ouves muitas pessoas a dizer: ‘Eles estão a dominar, agora os indianos vão dominar a Grã-Bretanha e o que vem a seguir?'”, ouve-se no vídeo. Ao longo dos três minutos, o humorista questiona ainda do que é que as pessoas “têm medo”.

Questionado sobre os comentários de Trevor Noah, o porta-voz oficial de Rishi Sunak disse, segundo a Sky News, que o primeiro-ministro não acredita que o Reino Unido seja um país racista.

A análise de Trevor Noah gerou muitas reações nas redes sociais. Muitos dos comentários acusam o apresentador de ter inventado uma reação racista que não existiu. “Adoro o Trevor Noah, mas isso não é verdade” ou “há muitas razões para odiar Rishi Sunak. Mas a raça não é uma delas” são dois exemplos disso.

I love @Trevornoah but this is not true by any stretch of the imagination. Across the broad spectrum of British society people are genuinely proud that a person of South Asian descent is PM. Also, he is not PM of ‘England’ but of the United Kingdom.

— Don Clarke (@TheDonClarke) October 26, 2022