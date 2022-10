Siga o conflito na Ucrânia no nosso liveblog

O 247.º dia do conflito na Ucrânia começou com a notícia de que o Presidente dos Estados Unidos da América acredita que Vladimir Putin está a ser “muito perigoso” na sua abordagem ao uso de armas nucleares. Numa entrevista dada à NewsNation na noite de quinta-feira, Joe Biden mostrou ceticismo em relação às declarações do presidente russo de que não tem intenção de usar armas nucleares.

A China declarou apoio à Rússia durante uma chamada entre Wang Li e Sergey Lavrov, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos respetivos países. Citado pela Sky News, o ministro chinês afirmou apoiar firmemente o lado de Vladimir Putin e avisou que “qualquer tentativa de bloquear os progressos da China e da Rússia nunca terá sucesso”.

Entretanto, a Rússia anunciou que concluiu a retirada de civis da região de Kherson, no sul da Ucrânia. “O trabalho que organiza a saída dos habitantes da margem direita do (rio) Dnipro para regiões seguras na Rússia está concluído”, declarou Sergei Aksionov, líder da Crimeia.

Chinese MFA readout of call of new Chinese FM Yi with Russian FM Lavrov. First since the party conference, and since new US sanctions against China. Tone is *far* more supportive of R than the previous (fairly cautious, intentionally neutral) approach. https://t.co/sO0Bwt0ze6

— Pwn All The Things (@pwnallthethings) October 27, 2022