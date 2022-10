O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, apelou esta sexta-feira ao respeito pelos processos eleitorais e ao bom funcionamento das instituições democráticas, em vésperas da segunda volta das presidenciais no Brasil.

Falando em Buenos Aires, no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE e da Comunidade de Estados Latino-americanos e do Caribe (CELEAC), Borrell salientou, citado pela EFE, que “nestes dias em que a região vive processos eleitorais importantes e em que ainda estamos a sofrer as consequências da pandemia [da Covid-19] e da guerra [lançada pela Rússia contra a Ucrânia], quero fazer um apelo ao bom funcionamento das instituições democráticas“.

O Alto Representante para a Política Externa da UE adiantou também que as instituições políticas “são o garante dos processos eleitorais”, não devendo ser postas em questão e salientando haver a obrigação de “aceitar os resultados”.