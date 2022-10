O presidente norte-americano, Joe Biden, vota este sábado antecipadamente nas eleições intercalares dos Estados Unidos, que se realizam a 8 de novembro, e será acompanhado pela sua neta, Natalie, que vai votar pela primeira vez, noticia a Reuters.

As sondagens não são famosas para os democratas que correm o risco de verem os republicanos ficar com o controlo das duas câmaras do Congresso dos EUA. Atualmente, o Senado é controlado pelos republicanos e a Câmara dos Representantes pelos democratas (partido do presidente Joe Biden), mas pode haver uma hegemonia republicana a partir de 8 de novembro.

O descontentamento dos eleitores com a inflação estará, segundo a Reuters, a anular os ganhos que os democratas esperavam ter com os retrocessos no direito ao aborto promovidos por alguns membros do Partido Republicano.

Joe Biden, durante um evento de angariação de fundos para o Partido de Democrata, disse na sexta-feira em Filadélfia que “esta eleição não é um referendo. É uma escolha. Uma escolha entre duas visões muito diferentes da América”.

De acordo com dados da comissão eleitoral dos EUA há 19.495.342 que se inscreveram para o voto antecipado.