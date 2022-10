Depois das emoções da Liga dos Campeões, os “3 grandes” do futebol nacional regressam ao campeonato e jogam todos no mesmo dia. O FC Porto é o primeiro a entrar em ação, com a sempre difícil deslocação aos Açores: a equipa de Sérgio Conceição defronta o Santa Clara às 15h30. Mais tarde, na Luz, às 18h00, é o Benfica que recebe o Chaves, que já derrotou o Sporting em Alvalade. E por falar em Sporting: joga às 20h30 em Arouca, para fechar o sábado gordo. A Emissão Especial da Rádio Observador começa às 15h15 e pode ouvi-la em direto aqui.

O Santa Clara x FC Porto vai ter os comentários do treinador João Pedro Valente e do adepto Luís Pinto Coelho, sendo que o relato vai estar a cargo dos jornalistas João Cruz e Diogo Varela. Na Luz, o Benfica x Chaves vai ter relato de André Maia e Miguel Cordeiro, com comentários do fundador do Bola na Rede e comentador ELEVEN Mário Cagica e do adepto encarnado João Pinto. Já durante a noite, o encontro entre Arouca e Sporting vai ter comentários do jornalista Luís Francisco e do adepto João Castro.

Os 3 jogos vão também contar com a análise do ex-árbitro e áudio-árbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques, que ao final da noite faz um best-off da análise à prestação das equipas de arbitragem em mais uma edição do Sem Falta. Não perca também o Relatório de Jogo, com a análise detalhada de cada partida pela voz dos nossos comentadores.

A emissão especial que vai durar mais de 6 horas ao longo deste Sábado tem na coordenação Aníbal Rebelo e Nélson Ferreira.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.