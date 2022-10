São os 20 jogos seguidos sem perder. São os empates com o PSG, na Luz e no Parque dos Príncipes. São as vitórias com a Juventus, na Luz e em Turim. É o triunfo no Dragão. É o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. É a liderança isolada da Primeira Liga. À beira do início de novembro, na antecâmara de um Mundial que vai tornar atípica a atual temporada, o Benfica está a viver um sonho. Um sonho muito real, escrito a tinta permanente pelo contador de histórias Roger Schmidt.

A verdade é que, à entrada para a receção deste sábado ao Desp. Chaves, os encarnados só tinham motivos para sorrir. A semana anterior havia sido de objetivos cumpridos, com as vitórias perante o FC Porto e a Juventus e a consequente passagem à fase seguinte da Liga dos Campeões, e nem o susto dos últimos 15 minutos frente aos italianos colocava travões no otimismo que pairava na Luz. Entre a certeza da aposta certa em Schmidt, o rendimento de reforços como Enzo ou Aursnes e os momentos de Rafa ou António Silva, nada no futebol do Benfica parece correr mal.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Benfica-Desp. Chaves, 5-0 11.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Luís Godinho (AF Évora) Benfica: Vlachodimos, Alexander Bah (Gilberto, 63′), António Silva, Otamendi, Grimaldo, Fredrik Aursnes (Chiquinho, 89′), Enzo Fernández, Rafa, David Neres (Diogo Gonçalves, 72′), João Mário (Florentino, 63′), Gonçalo Ramos (Musa, 72′) Suplentes não utilizados: Helton Leite, John Brooks, João Victor, Ristic Treinador: Roger Schmidt Desp. Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Steven Vitória, Nélson Monte, João Queirós, João Mendes (Benny, 76′), Guima (Edu, 76′), João Teixeira, Jonny Arriba (Luther, 63′), Héctor Hernández (Juninho, 45′), Abass (Euller, 45′) Suplentes não utilizados: Rodrigo, Ponck, Morim, Jô Batista Treinador: Vítor Campelos Golos: David Neres (2′), Grimaldo (10′), Gonçalo Ramos (37′), Musa (81′), Rafa (90+3′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Fredrik Aursnes (31′), a Otamendi (31′), a Guima (41′), a Abass (44′)

Neste contexto, era o momento certo para o treinador alemão dizer se continua a sentir a frase que encheu o coração de todos os adeptos encarnados assim que aterrou em Lisboa: “Quem ama futebol, ama o Benfica”. “Naquela altura já tinha a sensação certa. Não é que já conhecesse o clube muito bem mas era o que sentia quando falava com as pessoas, com o Rui Costa, o Lourenço [Pereira Coelho, diretor-geral]. Fiquei com a ideia de que era o sítio indicado para vir treinar e foi por isso que disse o que disse. Agora conheço o clube, as pessoas, a cultura. É um clube extraordinário, há muita paixão, muito amor, qualidade, conhecimento. Basta ver jogos como o terça-feira [com a Juventus] e ver o ambiente no estádio, a paixão das pessoas. Era tudo o que esperava encontrar. Agora conheço o Benfica muito melhor e estou muito contente por ter sentido isto até antes de assinar contrato”, atirou Schmidt na antevisão da receção ao Desp. Chaves.

