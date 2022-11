Sete derrotas em 17 jogos oficiais, quatro desaires apenas em 11 jornadas como já não acontecia desde a época 2012/13, 12 pontos de distância para o primeiro lugar no final do primeiro terço de Campeonato, a eliminação da Taça de Portugal, mais um golo sofrido de bola parada em Arouca. Se na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões o Sporting entrava num cenário entre o céu ao inferno, que poderia tão depressa valer o apuramento para os oitavos até na primeira posição como o afastamento das provas europeias esta temporada, tudo aquilo que se passara atrás trazia um redobrado peso ao encontro com o Eintracht. No final do jogo com o Arouca, Rúben Amorim apontava a um filme que era mais do mesmo: criar oportunidades, não ser eficaz, sofrer numa das poucas chegadas do adversário. Mas seria só isso?

Em Arouca até podia ter sido, no acumular de todas as partidas havia muito mais do que isso. A começar, os problemas defensivos. Seja pelas quebras de concentração ou maus posicionamentos, os leões estão bem mais permeáveis nas bolas paradas e nunca sofreram tantos golos nesse momento na era Amorim, ficando também aquém naquilo que era a capacidade de travar saídas de equipas que apostam nas transições. No ataque, a aposta numa maior mobilidade não apaga o óbvio défice de presença na área que ficou exposto na sua plenitude quando o conjunto de Alvalade perdeu com o Varzim. Por isso, com isso ou graças a isso, o meio-campo, outrora a casa de toda a máquina verde e branca, foi perdendo toda a influência. E foi à luz de uma pergunta sobre o peso do apuramento na continuidade que Amorim resumiu tudo a uma frase.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.