A região espanhola da Extremadura considera de “importância crucial” que Portugal e Espanha avancem nos projetos das ligações de comboio e de estradas entre os dois países, que seriam “motor de desenvolvimento” de diversos territórios.

A cimeira [entre Portugal e Espanha] que vai ter lugar em Viana do Castelo [na próxima sexta-feira] deve servir para impulsionar alguns temas relacionados com a mobilidade, que têm uma importância crucial para a nossa região e que vimos reivindicando há tempo neste fórum”, adiantou à Lusa a Junta da Extremadura (governo regional), numa resposta escrita enviada através do serviço de assessoria de imprensa e porta-voz do executivo.

A Junta da Extremadura destacou, entre os temas que considera cruciais, a “conclusão da ligação ferroviária com Portugal” e a garantia de uma ligação entre a autoestrada espanhola EX A1 e a portuguesa A23, “que permitiria completar o itinerário por estrada mais depressa entre as duas capitais e seria um importante motor de desenvolvimento para os territórios que atravessa”.

A Extremadura, que faz fronteira com a Beira Interior e com o Alentejo, quer ainda que sejam agilizados os procedimentos e as obras da ponte sobre o rio Sever, para unir Nisa, no Alentejo, a Cedillo, em Espanha, “numa área de enorme valor paisagístico e natural, com núcleos rurais muito próximos que têm de fazer percursos de mais de 100 quilómetros para ultrapassar a barreira geográfica do rio”.

“A melhoria das ligações ferroviárias entre os dois países é um tema muito importante e não apenas para os dois Estados e as regiões fronteiriças, mas para haver ligação com toda a Europa”, sublinhou o executivo da região da Extremadura.

Para o governo regional, “é de vital importância”, neste contexto, o restabelecimento da ligação por comboio entre os dois países e entre as duas capitais, Lisboa e Madrid, estas últimas suspensas em março de 2020 por causa da pandemia de Covid-19 e nunca recuperadas.

O executivo da Extremadura, liderado pelo partido socialista espanhol, lembrou que desde há alguns meses há uma nova linha de comboio rápido entre Plasencia e Badajoz e está prevista uma linha de “altas prestações” entre Évora, Elvas e Caia, que considera “infraestruturas ferroviárias capitais”, tanto para transporte de mercadorias como de passageiros.

“Para a Extremadura, não há dúvida sobre os enormes benefícios que esta infraestrutura tem, sobretudo para os principais setores socioeconómicos, logísticos e industriais”, que vão contar “com uma ligação ferroviária de altas prestações” que permite conexões com os portos de Lisboa e Sines “em tempos competitivos, facilitando exportações e a deslocação de mercadorias e pessoas”.

Mas, para o executivo regional “também seria muito importante começar a operar com as infraestruturas existentes e estabelecer um serviço comercial direto entre Madrid e Lisboa, aproveitando a ligação Elvas/Badajoz”.

A ligação ferroviária da Extremadura com Portugal está à espera que se conclua o novo troço entre Évora e Badajoz, cujas obras estão já bastante avançadas e poderá estar concluída no final de 2023″, reconheceu o executivo regional.

A par das ligações ferroviárias e rodoviárias, o executivo da Extremadura espera que na cimeira de Viana do Castelo, que tem a inovação como tema, se formalize a constituição do Centro Ibérico de Investigação e Armazenamento Energético de Cáceres.

Em resposta a uma questão sobre a gestão dos rios partilhados por Portugal e Espanha, a Junta da Extremadura afirmou apenas que “a grave escassez” de recursos hídricos na Península Ibérica “constitui uma grave preocupação” e “é o momento de desenvolver todos os esforços para conseguir uma gestão mais sustentável da água, com o objetivo de enfrentar a seca”.