Um incêndio num prédio de quatro pisos na Rua de Pedrouços, em Lisboa, causou esta quarta-feira dois feridos ligeiros e foi extinto às 05h54, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros.

“O alerta para o incêndio foi dado cerca das 04h30. Começou no rés-do-chão e foram registados pequenos focos noutros locais do prédio de quatro andares, mas rapidamente extintos“, disse à Lusa a fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, duas pessoas sofreram queimaduras e foram transportadas ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

“O prédio teve de ser evacuado, aguardando as pessoas por indicação das autoridades sobre se podem ou não regressar às suas habitações. No local estão, além dos bombeiros, a PSP e os serviços municipalizados de proteção civil”, disse.

Às 06h40 estavam no local 40 operacionais, com o apoio de 12 viaturas.