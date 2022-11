Ucraniano, lutador de boxe, campeão mundial e pessoa capaz de prender uma plateia só a contar histórias do passado na Web Summit? Check, já houve. Se recuarmos a 2019, Wladimir Klitschko esteve na parte da manhã do primeiro dia completo do evento no palco do Sports Trade. E se recuarmos aos minutos iniciais da sua intervenção, colocando o que disse em contexto, percebemos como as coisas podem mudar.

“Não sou um empresário, sou uma pessoa que gosta de desafios. Quem não aceita os desafios, desculpem lá, é um cobarde, desculpem que vos diga… Temos de dar sempre a cara. Como atleta, ao longo de três décadas, aprendi que há princípios que nos ensinam em tudo. No desporto, na política, na sociedade. Agilidade, capacidade, fé. Muita fé. E agora vou ter de acabar um bocado este monólogo que estou a ter porque não vos quero não pôr a dormir, já basta o que fiz a alguns dos meus adversários…”.

