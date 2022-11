O navio patrulha português “Mondego” intercetou na segunda-feira uma embarcação no sul de Espanha com 11 migrantes, que foi identificada por uma aeronave da Força Aérea portuguesa, anunciou esta quarta-feira o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Em comunicado, o EMGFA escreve que o navio patrulha costeiro “Mondego”, da Marinha, está integrado “na operação INDALO 2022, sob égide da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira – FRONTEX, no sul de Espanha”.

Enquanto realizava uma “patrulha na área definida, durante a noite de 31 de outubro”, o navio “intercetou uma embarcação de migrantes, identificada pela aeronave C-295, da Força Aérea Portuguesa, integrada na mesma operação”.

Após a interceção, o navio conseguiu identificar a bordo 11 migrantes (cinco masculinos e três femininos), dos quais uma grávida de cinco meses e três crianças com idades compreendidas entre os cinco e os 16 anos”, lê-se na nota.

De acordo com o EMGFA, “o navio, em cooperação com o ICC Madrid, efetuou o resgate para bordo de todos os migrantes, disponibilizando-lhes cuidados médicos, mantimentos e mantas de aquecimento”.

“Posteriormente, o navio deslocou-se até um ponto de encontro junto ao porto de Cartagena, onde transferiu todos os migrantes para a embarcação SALVAMAR DRACO, que finalizou o salvamento até terra“, é acrescentado.

Esta terça-feira (1), o EMGFA anunciou que o navio patrulha costeiro “Mondego” tinha participado, no sul de Espanha, na última semana, no resgate de 24 migrantes, no âmbito da mesma operação.