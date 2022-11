Na intervenção de abertura da conferência promovida pela Assembleia da República sobre o Futuro da Europa e a alteração dos tratados, Augusto Santos Silva puxou do capital de ex-ministro dos Negócios Estrangeiros — quando ainda tinha a pasta dos Assuntos Europeus –, e levantou várias dúvidas sobre o processo de construção europeia, sobretudo sobre a forma como tem sido utilizada a cláusula que obriga a tomar decisões por unanimidade.

Sempre em jeito de reflexão, e sem afirmar taxativamente a posição pessoal, Augusto Santos Silva pediu “prudência, solidez e realismo” na mudança dos tratados, mas deixou reparos à forma como tem sido utilizada a cláusula de unanimidade sobretudo em questões relacionadas com o estado de direito.

Para o atual presidente da Assembleia da República, “a partir do momento em que estado de direito deixou de ser inquestionável e passou a ser um problema e um fator de divisão, não temos conseguido solucionar os problemas com os atuais tratados”, isto porque, “é preciso unanimidade e os países visados podem bloquear” as penalizações europeias.

Para além da questão do Estado de Direito, também nos impostos, na defesa e na política externa, Santos Silva entende que a regra da unanimidade tem sido utilizada como meio de negociação entre os países, que “têm utilizado a unanimidade como meio de ameaça” ao bloqueio de decisões conjuntas dos países da União Europeia.

Augusto Santos Silva entende assim que deve ser alvo de reflexão uma maior utilização das “cláusulas passerelle”, que permitem “a tomada de decisões por maioria qualificada em vez da unanimidade”.

Esta questão marcou duas das sete dúvidas levantadas pelo ex-ministro dos Negócios Estrangeiros que aponta a situação ucraniana como tendo “revigorado o processo de alargamento” e como sendo capaz de “alterar substancialmente a geografia, a geopolítica e os equilíbrios da União Europeia”, podendo, nesse caso, levar à revisão dos tratados no que toca, por exemplo, aos fundos europeus ou às políticas de financiamento.

Santos Silva entende que a questão do alargamento da União Europeia à Ucrânia é um dos sete factos que “sucederam nos últimos anos e meses” e que obrigam a uma reflexão sobre a revisão dos tratados.

Para além destes três, o presidente da Assembleia da República aponta ainda como factos para reflexão: se a atual divisão de competências entre os países e a União Europeia é suficiente, se a definição de objetivos comuns e intermédios entre os países tem tido efeito, se é necessário que a União Europeia tenha capacidade orçamental própria e a Conferência sobre o Futuro da Europa, que levantou a questão sobre a revisão dos tratados, e “cujas conclusões não podem ser ignoradas”.

A conferência promovida pela Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República vai receber ainda ao longo da manhã desta quarta-feira, o presidente do CDS, Nuno Melo e o vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, sendo encerrada pelo Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes.

Em atualização