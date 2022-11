A pergunta é sempre a mesma, a resposta também não varia. Lá no íntimo, não há nenhum treinador ou jogador que prefira ganhar sem jogar. Depois, entra a parte racional em jogo e a ideia de que em campo ou fora dele, o importante era mesmo ganhar. E foi isso que aconteceu ao Palmeiras, que estava a jantar antes da receção ao Fortaleza que poderia valer a vitória no Campeonato mas foi “surpreendido” pela derrota do Internacional com o América que fechou de imediato as contas. Começavam aí horas de delírio.

Pouco antes do final da partida do conjunto de Porto Alegre, os primeiros festejos mais tímidos começaram a abrir junto ao Allianz Parque. Depois aumentaram, aumentaram e aumentaram com o passar do tempo, sendo que nem a chuva a cair de forma mais intensa na altura do pontapé inicial da partida demoveu os adeptos do Verdão, que voltaram a colocar Abel Ferreira como centro de todas as atenções naquele que foi o sexto título apenas em dois anos do técnico português (o segundo a ganhar o Brasileirão depois de Jorge Jesus no Flamengo). Mas o registo histórico do treinador está longe de ficar por esse dado.

