Há um momento de “Alma Viva”, a primeira longa-metragem da lusodescendente Cristèle Alves Meira (“Campo de Víboras), em que parece que a história vai entrar pelo território do realismo mágico, ou do terror sobrenatural, o que não chega a suceder. Talvez seja pedir demais a um filme português, e apesar das sugestões fantásticas que são lançadas, “Alma Viva” fica-se por ser sobre a dor de uma menina por ter perdido a avó que adorava, e sobre uma família transmontana separada pela emigração, que entra em conflito após a morte da matriarca.

Como sucede sempre no verão, a pequena Salomé (Lua Michel), filha de emigrantes em França, está a passar as férias na aldeia da família em Trás-os-Montes, com a sua querida avó (Ester Catalão), um tio cego e com ouvido para a música (Arthur Brigas), e uma tia solteirona (Ana Padrão). A avó de Salomé tem fama de “bruxa” na aldeia, e a menina, fascinada pelos rituais e pelo ambiente “mágico”, ajuda-a na preparação das mezinhas e das rezas para os clientes, não resiste e ir espreitar as “consultas” que ela dá e bebe-lhe os conselhos e as histórias.

[Veja o “trailer” de “Alma Viva”:]

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Leia também: O filme da vida dos Football Leaks