Um homem de 61 anos morreu esta quinta-feira de madrugada em Ferraria, Pataias, no concelho de Alcobaça, vítima da uma colisão entre um motociclo e uma viatura ligeira, informaram os bombeiros.

“A vítima mortal era o condutor do motociclo, ao qual ainda foram feitas manobras de reanimação, mas sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local, pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Leiria”, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Pataias Leandro Bernardino.

O acidente, para o qual foi dado alerta às 01h01, provocou ainda o corte da estrada 242, que liga Martingança a Pataias, até às 04h44.

Os dois ocupantes do veículo ligeiro, que embateu num muro, “recusaram transporte” por parte dos bombeiros, informou o comandante.

A vítima mortal foi transportada para o Instituto de Medicina Legal de Leiria.

No local estiveram cinco veículos e 13 operacionais dos Bombeiros de Pataias, VMER e GNR.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.