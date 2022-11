Durante o passado mês de setembro, propagandistas pró-Trump do partido republicado dos Estados Unidos da América andaram a bater de porta em porta, equipados com coletes cor de laranja e distintivos de aspeto oficial, para intimidar e questionar os residentes sobre as suas inclinações de voto. Quatro residentes de Sasha County, na Califórnia, julgaram mesmo que se tratavam de oficiais do governo, avança a Reuters.

A propaganda de porta em porta é uma prática comum nos EUA mas, ao contrário do que é habitual, este grupo não usou as suas visitas para promover um candidato ou para encaminhar os eleitores no processo de voto. Alguns residentes queixaram-se às autoridades de segurança de que este grupo lhes fez uma série de questões que podem ter violado as leis de intimidação e assédio do estado da Califórnia, questionando-os sobre os seus históricos de voto e sobre quem residia nas suas casas.

Numa das residências visitadas, os propagandistas apareceram com uma lista de eleitores registados e exigiram saber se essas pessoas ainda viviam naquela morada. Noutra, questionaram o casal de proprietários sobre o paradeiro da sua filha de idade adulta.

Segundo a agência de notícias, os responsáveis por estes incidentes são apoiantes de Donald Trump, instigados pelas acusações de fraude eleitoral do ex-presidente dos EUA no rescaldo das eleições de 2020, da qual saiu derrotado contra o atual presidente Joe Biden.

Segundo a Reuters, estes propagandistas estão a pressionar as autoridades eleitorais em pelo menos 19 estados norte-americanos, usando os dados que recolhem durante as suas visitas para denunciar aquilo que, alegam, se tratam de falsos registos eleitorais.