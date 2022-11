O guarda-redes internacional português Diogo Costa renovou com o FC Porto até 2027, anunciou esta quinta-feira o clube campeão português de futebol, onde o guardião de 23 anos se formou.

Em comunicado publicado no sítio oficial na Internet dos dragões, o emblema portista dá conta da renovação até 2027 do titular da baliza, que chegou ao clube em 2011/12, estreando-se na equipa principal em 2019/20, tendo jogado também pela equipa B e nos juniores, em que ganhou a UEFA Youth League.

Até aqui, o sete vezes internacional A por Portugal cumpriu 85 jogos pelos azuis e brancos, somando já dois títulos da I Liga, duas Taças de Portugal e uma Supertaça, e o emblema do Porto nota que Costa é “o guarda-redes com mais penáltis defendidos” na equipa, com cinco.