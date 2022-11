Macau cancelou esta quinta-feira todos os alertas de tempestade tropical, com a depressão tropical Nalgae a não constituir já uma ameaça para o território.

Contudo, as autoridades indicaram que as aulas do ensino infantil, primário, secundário e especial ficam suspensas durante todo o dia desta quinta-feira.

As autoridades de Macau já tinham cancelado o aviso de inundações, quando o tufão Nalgae, que causara mais de 100 mortos nas Filipinas, enfraqueceu de ciclone tropical para depressão tropical e atingiu terra na província vizinha chinesa de Guangdong.

Os transportes públicos e a circulação nas pontes marítimas ficam restabelecidos já durante a manhã (madrugada em Lisboa), bem como a prestação de serviços médicos não urgentes, passagem fronteiriças e o funcionamento de postos de vacinação e testagem à Covid-19.

Apenas dez voos foram cancelados no Aeroporto Internacional de Macau.

A escala de alerta de tufão é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade dos ventos.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território.

Um ano antes, o tufão Hato, considerado o pior em mais de 50 anos a atingir o território, causou 10 mortos e 240 feridos.