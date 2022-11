Era obrigatório vencer. O objetivo da Roma de José Mourinho, esta quinta-feira e contra o Ludogorets no Olímpico, não podia ser mais simples: em igualdade pontual com os búlgaros no Grupo C da Liga Europa, os italianos tinham de ganhar para garantir o apuramento para o playoff de acesso aos 16 avos de final, sendo que a vaga de qualificação direta já pertencia ao Betis.

Durante a semana, porém, o treinador português foi notícia por outro motivo — e por outro destino que poderia ter escolhido. De acordo com Paulo Futre, que revelou a história numa entrevista ao site SerieANews, Mourinho poderia ter voltado ao Real Madrid no ano passado, logo depois de Zidane sair e numa altura em que já tinha assinado com a Roma.

“No ano passado, o José venceu a Liga Conferência e aceitou o projeto da Roma, que acreditou nele desde o momento em que assinou. Ele disse que não ao Real Madrid. Quando o Zidane saiu, ele já tinha assinado com a Roma mas poderia ter ido para o Real. Alguém o chamou mas ele preferiu ir para Roma e iniciar este projeto”, contou o antigo internacional português. Ora, regressos ao passado à parte, a verdade é que Mourinho tinha esta quinta-feira a última chance de continuar na Liga Europa e não cair para a Liga Conferência que conquistou na época passada.

“Se não vencermos vamos para a Liga Conferência mas não é isso que queremos. Queremos continuar na Liga Europa e para lá estar só interessa um resultado. A ambição dos jogadores não é voltar a ganhar a Liga Conferência. Queremos ir ao playoff da Liga Europa e encontrar equipas com estatuto até para vencer a Liga dos Campeões. É aí que queremos estar”, disse o treinador português na antevisão da partida.

Neste contexto, esta quinta-feira, contra o Ludogorets e depois de uma vitória importante frente ao Hellas Verona no fim de semana, Mourinho lançava Belotti, Abraham e Pellegrini no ataque, deixando o jovem Volpato no banco de suplentes. O all in ofensivo do técnico português, porém, não teve impacto na primeira parte: a Roma chegou ao intervalo a perder, graças a um golo de Rick já nos últimos instantes dos 45 minutos iniciais (41′), e regressou aos balneários virtualmente fora da Liga Europa e a cair para a Liga Conferência.

No início da segunda parte, Cristante, Zaniolo e Volpato entraram na equipa italiana à procura da necessária e obrigatória reviravolta. A Roma não demorou a empatar, com Pellegrini a marcar de grande penalidade (56′), e o capitão giallorossi acabou por assumir a conversão de outro penálti pouco depois para dar a volta ao marcador (65′). Já perto do fim, e também já depois de o Ludogorets ter um golo anulado pelo VAR, Zaniolo fechou as contas e manteve Mourinho e companhia na Liga Europa (85′).