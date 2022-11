Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O governo do Reino Unido adicionou quatro oligarcas russos, incluindo dois sócios de Roman Abramovich, à lista de sanções em reposta à invasão russa. Em comunicado, o governo britânico refere que Alexander Abramov e Alexander Frolov, “conhecidos sócios” do antigo dono do Chelsea, foram sancionados pelo envolvimento nos setores de extração, transporte e construção russos. Os dois detinham grandes participações no grupo siderúrgico Evraz, onde Abramovich era um dos principais acionistas e que foi alvo de sanções em maio.

Recentemente, uma investigação do The Guardian revelou que Abramov e Frolov têm investimentos num resort nas Caraíbas feitos através de offshores e uma vasta gama de propriedades em vários países, incluindo no Reino Unido. Segundo o governo, estima-se que os dois oligarcas têm um património líquido global de 4,1 mil milhões e 1,7 mil milhões de libras respetivamente (cerca de 4,7 mil milhões de euros e 1,9 mil milhões de euros), bem como um investimento de cerca de 100 milhões de libras em propriedades no país.

O Reino Unido também sancionou Airat Shaimiev, CEO da empresa de transporte e construção russa OAO Tatavtodor, que segundo o governo tem uma rede global de 902 milhões de libras; e Albert Shigabutdinov, CEO da empresa petroquímica AO TAIF, com um património estimado de 977 milhões de libras.

Os quatro homens estão sujeitos a proibições de viagens, sanções de transportes e os seus ativos foram congelados. Até agora o Reino Unido sancionou mais de 120 oligarcas.

“Putin continua a contar com a sua elite para manter o controlo do seu complexo industrial e alimentar a invasão ilegal da Ucrânia“, afirmou o secretário dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, lembrando que contribuem para financiar a máquina de guerra do líder russo. “Ao visar estes indivíduos, estamos a aumentar a pressão económica sobre Putin, e continuaremos a fazê-lo até que a Ucrânia prevaleça”, garantiu.