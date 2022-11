O “Governo entende a nossa posição” e sabe que a Galp “não beneficiou dos ganhos” que outras companhias tiveram com a subida dos preços da energia, afirmou o presidente executivo (CEO) da empresa quando questionado sobre a contribuição extraordinária que será aplicada aos lucros das empresas do setor.

Numa conversa com jornalistas, à margem da sua intervenção na Web Summit esta quinta-feira, o CEO da Galp referiu que Portugal vai aplicar a taxa porque está obrigado pela União Europeia. Sobre os contactos tidos com o Governo sobre o desenho desta contribuição, Andy Brown indicou que apenas tem indicação que será aplicada e que a legislação será publicada em novembro — o Executivo tinha afirmado que o diploma entraria no Parlamento após a aprovação final do Orçamento do Estado.

No entanto, acrescentou, “entendem a nossa posição e que a Galp como empresa não beneficiou” dos ganhos que outras empresas do setor tiveram na Europa. “Na verdade até perdemos algumas centenas de milhões de euros a comprar gás”, ao contrário do que sucede a outras empresas concorrentes que são produtores de gás e lucram com os preços recorde. O gestor reconhece contudo que não é provável que essas perdas sejam consideradas quando for aplicada a contribuição extraordinária sobre os ganhos de algumas empresas do grupo, como a Petrogal que desenvolve em Portugal a atividade de refinação de produtos petrolíferos. De resto, o gestor já deixou claro várias vezes que o grosso dos lucros da Galp não é gerado em Portugal, mas fora, sobretudo no Brasil.

Galp confirma carga perdida da Nigéria, mas comprou gás para substituir a “preços razoáveis”

Parte substancial das perdas referidas resulta da necessidade de comprar gás a preços de mercado, mais caros, para substituir as falhas de entregas por parte do maior fornecedor da Galp, a Nigéria. Andy Brown confirmou que a carga prevista para o final de outubro não chegou devido ao impacto que as inundações tiveram na produção de gás natural no país. E não chegará já este ano.

A Galp teve de ir ao mercado spot comprar gás para abastecer os seus clientes, “mas a boa notícia é que essa compra coincidiu com uma temperatura amena na Europa e com o armazenamento cheio”, por isso a empresa conseguiu comprar o gás “a um preço razoável, mais caro do que o gás da Nigéria, mas razoável” com origem em várias redes de pipeline“.

Daí que a perda estimada de 40 a 50 milhões de euros durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre será menor.

Por outro lado, avisa o gestor, os preços do gás natural estiveram baixos. Até ontem. Voltaram a subir porque está mais frio na Europa e as pessoas estão a começar a usar o gás para aquecimento. Além de que as reservas já não estão cheias, o que faz também subir a procura.

A Galp ainda não tem informação sobre se haverá mais falhas nas chegas de GNL da Nigéria. A empresa recebe cerca de três cargas por mês. “Sabemos que o nível das inundações está a baixar, mas ainda não sabemos que danos foram causados nas infraestruturas de produção”.